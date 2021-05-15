Эмоциональный взгляд обозревателя «СЭ».

С детства — за «Лестер»! А если серьезно, рад за «лис», впервые в истории после четырех проигранных финалов взявших наконец Кубок Англии. Для «Челси» (но не для Томаса Тухеля) это был бы всего лишь очередной трофей. Не проходной, конечно, но очередной.

Для «Лестера» же это — один из главных моментов в истории, пусть, наверное, и уступающий Тому Самому Чемпионству-2016 имени Клаудио Раньери. Но ненамного. Достаточно было посмотреть сейчас на эмоции игроков. Потому и болеешь в таких матчах за андердогов.

Полтора тайма, по ходу которых не было не то что голов, а моментов и даже ударов, смотрелся финал Кубка Англии тяжело. Наверняка найдутся поклонники этой «флейты водосточных труб», которые объяснят высокое искусство этих полутора таймов. Я к числу таких эстетов, простите, не отношусь.

Но сумасшедший удар бывшего партнера Александра Головина по «Монако» (и совсем там, кстати, не блиставшего) Юри Тилеманса всю эту тягомотину взорвал к чертовой матери.

Потом были два суперсейва Каспера Шмайхеля. И мысль о том, что и датский вратарь, и бельгийский автор победного гола — наши скорые соперники по группе на Евро-2020. Но это — тема другого разговора.

Как же дико жаль было старика капитана Веса Моргана, не пропустившего в чемпионском сезоне «Лестера» ни минуты, когда он в свои 37 лет после долгого перерыва вышел на замену и через несколько минут забил в свои ворота! Какая же несправедливость увиделась в том, что именно ногою Моргана историческая победа могла быть утрачена!

И какое же было облегчение, что ВАР нашел там миллиметровый офсайд. Когда после финального свистка Морган стукнул могучей грудью Тилеманса, его облегчение и счастье передавались тебе через экран. И я был с ним на одной волне. Не мог быть ответный гол такой халявой! Неправильно это!

И ведь в течение пяти добавленных минут «Челси» не то что к воротам — к штрафной «Лестера» так и не подобрался. Так что все по делу. А главное — по духу.

У «Челси» совсем скоро будет возможность забыть об этой неудаче. Но сделать это синие смогут, если будут играть как с «Реалом», а не как на днях с «Арсеналом» или сегодня. И кажется, слишком многое там зависит от одного игрока — Нголо Канте. А это уже делает команду уязвимой.

«Лестер» и Брендана Роджерса — с Кубком! И как же здорово, что это было со зрителями. Какое же на «Уэмбли» было ощущение настоящего футбола. Даже если полтора тайма это и был «ноктюрн на флейте водосточных труб»...