Рассказываем о культовом празднике английского футбола.

26 декабря в Великобритании и странах Британского содружества отмечают Boxing Day. В буквальном переводе с английского означает «День коробок», но в обиход прочно вошло другое название — «День подарков». Это не только культовый праздник для местных жителей, но и настоящая радость для футбольных болельщиков.

Ежегодно в этот день проводится большое количество матчей в АПЛ, а английские фанаты приходят на стадионы целыми семьями.

Откуда взялась эта традиция?

Сразу важно подчеркнуть, что Boxing Day — это не многодневный футбольный марафон, когда команды играют чуть ли не каждый день. Так считать в корне неправильно. Это только лишь один тур после Рождества, которое празднуют католики.

Существует как минимум пять версий, откуда произошло название праздника:

1. По традиции, 25 декабря Санта-Клаус дарит подарки. После их распаковки дом наполняется большим количеством красивых пустых коробок, которые никто не хочет выбрасывать.

2. Название празднику дали коробки, с которыми получатели подарков спешат в магазин, чтобы обменять подарок, если он пришелся им не по нраву.

3. 26 декабря католики отмечают День святого Стефана. Раньше в этот день люди приходили в церковь и жертвовали деньги для бедных. Складывали они их в пустые коробки.

4. Еще одна легенда отправляет нас в средневековье. Тогда 26 декабря считалось нормальным, если купцы делают подарки своим слугам.

5. Наиболее маловероятная теория. Есть люди, которые считают, что буквальный перевод — «День бокса». И название это появилось от того, что собравшиеся на празднование Рождества люди предавались народной английской забаве — боксу.

Интересно, что раньше Boxing Day праздновали ровно в первый рабочий день после Рождества, то есть не существовало фиксированной даты.

«Бернли» и «Ливерпуль» сыграли в Boxing Day. Фото Reuters

Boxing Day появился в английском футболе еще в 19 веке

В 1860 году был сыгран первый футбольный матч в День подарков. Тогда между собой встретились непримиримые соперники — «Шеффилд» и «Халлам» (2:0). Йоркширские клубы провели первое официальное дерби в истории.

После этого рождественские игры стали настоящей традицией. В 1871 году был издан указ правительства Великобритании, который подарил местным жителям еще один выходной. Тогда для многих трудяг это был единственный шанс в году, когда можно было выбраться на поле и поиграть в футбол.

Традиция не прервалась даже в период Первой мировой войны

Более столетия живет легенда о том, как на Западном фронте во время Первой мировой войны солдаты враждующих сторон прекратили огонь в рождественские праздники.

Измученные боевыми действиями англичане и немцы даже решили обменяться подарками. А в какой-то момент напряжение на некоторых участках фронта настолько ослабло, что военные с большим удовольствием пинали мяч на нейтральной полосе.

«Не было произведено ни одного выстрела! Англичане вытащили футбольный мяч из своих окопов, и довольно скоро завязалась живая игра. Как чудесно и при этом как странно это было», — описывал в своем дневнике немецкий лейтенант Курт Цехмиш.

Юрген Клопп и Пеп Гвардиола не любят Boxing Day. Фото Global Look Press

Тренеры терпеть не могут Boxing Day, но за счет него АПЛ получает огромные деньги

Из года в год специалисты, работающие в английском чемпионате, нещадно критикуют рождественские каникулы из-за календаря. Главный аргумент — на игроков и так выпадает огромная нагрузка, а тут им еще приходится рубиться каждые 2-3 дня.

В основном пламенные речи исходили и продолжают исходить из уст иностранцев. Так, в 2016 году Луи ван Гал, тренировавший «МЮ», негодовал, что он и его футболисты не увидят семью во время праздников.

На протяжении последних лет главными критиками Дня подарков являются Пеп Гвардиола и Юрген Клопп.

«Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Организм нуждается в определенном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это», — говорил наставник «Ливерпуля» в 2019 году.

На плотный график иногда жалуются и футболисты. Выступавший за «Тоттенхэм» Роман Павлюченко признавался, что у него не хватало времени отпраздновать Новый год.

«В Англии ни на что не хватало времени: бывало и по три игры в неделю. В Новый год, когда ко мне прилетала родня, они праздновали в ночь с 31-го на 1-е, а я в 11 ушёл спать, потому что первого числа стояла игра».

Впрочем, на Туманном Альбионе никто не собирается прерывать давнюю традицию, поскольку благодаря Boxing Day АПЛ имеет серьезное финансовое преимущество перед другими топовыми европейскими лигами.

В остальных странах, как правило, не проводятся матчи во время рождественских и новогодних праздников. Из-за этого английский чемпионат смотрят больше людей. К тому же, 26 декабря — выходной день в стране, что положительно сказывается на посещаемости стадионов.