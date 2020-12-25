«МЮ», «Ливерпуль», «Челси»? Кто лучше всех играет в Boxing Day?

Forbes проанализировал статистику игр священного дня британцев — 26 декабря.

Boxing Day (День подарков) — следующий день после католического Рождества. 26 декабря в Великобритании все играют в футбол, для страны это сакральный день, праздник и просто традиция. На этот день фанаты обращают внимание в первую очередь после того, как публикуется календарь матчей сезона.

Это традиция с богатой историей. Как известно, первый сезон футбольной лиги Англии стартовал в 1888-м. 26 декабря того года «Дерби Каунти» дома уступил «Болтону», а «Престон» разгромил «Вест Бромвич». С тех пор в чемпионатах Англии было проведено более 3700 матчей на следующий день после Рождества.

Несомненно, эта священная традиция стояла на пути футбольных властей Англии, когда они собрались по примеру континентальной Европы включить в календарь зимний перерыв.

Но кто лучше всех играет в Boxing Day? Это хороший вопрос, ведь в Рождество все едят и пьют, никто не думает о футболе. Forbes и сайт 11v11.com, чьи данные использует и английская премьер-лига, все проанализировали. Они включили в таблицу все 3722 матча, сыгранных в футбольной лиге в День подарков. Она выглядит так:

Какие команды лучше всех играют в Boxing Day. Фото 11v11.com

В таблицу включены только те клубы, которые сыграли не менее 30 матчей в День подарков в высшей лиге Англии. В таблице команды выстроены по среднему числу очков за матч, а не по общему количеству очков.

Интересно, что больше всех матчей в лиге сыграл «Вест Бромвич» — 104, в том числе тот самый матч 1888 года с «Престоном». Но играли «дрозды» посредственно — в сводной таблице они занимают десятое место по среднему числу очков за матч в Boxing day. По общему количеству очков «Вест Бромвич» — четвертый, уступает только «Астон Вилле», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

Символично, что две самые титулованные команды в истории английского футбола и здесь занимают два первых места: «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» лучше всех играют на следующий день после Рождества. «МЮ» за эти годы забил целых 193 гола в День подарков. «Вест Хэм», «Бернли» и «Ньюкасл», кажется, слишком слабо выступают 26 декабря — они набирают от 1,1 до 1,2 очка за игру.

Удивительно, что «Арсенал» в этой таблице занимает лишь 14-е место. Да, в текущей таблице английской премьер-лиги лондонская команда располагается еще ниже, но исторически «Арсенал» довольно успешен. Почему же на следующий день после Рождества статистика такая печальная?

Forbes пошел дальше и сделал более изощренное исследование о влиянии Рождества на английский футбол. Для оценки неожиданности результатов аналитики воспользовались рейтингом Эло. Он основан на прогнозе результата каждого матча. Команда, которую считали фаворитом перед игрой, может получить отрицательный коэффициент в случае поражения. И наоборот.

Доходчивее будет объяснить систему оценок на паре примеров. В 2019 году «Челси» принимал «Саутгемптон» в День подарков. Рейтинг Эло составил 0,70, то есть «Челси» был явным фаворитом (максимум — единица). Однако «Саутгемптон» победил со счетом 2:0, и, следовательно, «Челси» получил отрицательный рейтинг: 0 — 0,70 = -0,70. Напротив, «Саутгемптон» за эту игру получил высокий коэффициент 0,70. Другой пример: в том же 2019 году «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ньюкаслом», по рейтингу Эло «МЮ» дали коэффициент 0,59. «Юнайтед» победил и заработал в копилку 0,41. Почему именно столько? Когда побеждает фаворит, то его очки вычисляются по формуле «1 — x», где «x» — предматчевый коэффициент. 1 — 0,59 = 0,41.

Согласно этим вычислениям, высший рейтинг у «Брайтона» — 0,11. Положительный результат также еще у десяти команд, среди которых «МЮ» (0,04), «Челси» и «Ливерпуль» (по 0,02).

По большому счету, таблица по рейтингу Эло свидетельствует о профессионализме команд премьер-лиги, поскольку порядок не очень сильно отличается от приведенного выше: «Манчестер Юнайтед» находится высоко. Внизу таблицы с худшим рейтингом те же три команды — «Ньюкасл», «Бернли» и «Вест Хэм».