Зума не перейдет в «Вест Хэм»

Переход защитника Курта Зумы в «Вест Хэм» из «Челси» был отменен, сообщает TF1. Клубы договорились о переходе за 30 миллионов евро, и сегодня игрок должен был пройти медицинское обследование, но трансфер сорвался.

Футболист должен был подписать пятилетний контракт. Однако во время переговоров клубы не сошлись во мнениях по поводу одного пункта, поэтому переговоры были отменены.

26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.