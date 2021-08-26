Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Зума не перейдет в «Вест Хэм»

05:39
Теги:

Переход защитника Курта Зумы в «Вест Хэм» из «Челси» был отменен, сообщает TF1. Клубы договорились о переходе за 30 миллионов евро, и сегодня игрок должен был пройти медицинское обследование, но трансфер сорвался.

Футболист должен был подписать пятилетний контракт. Однако во время переговоров клубы не сошлись во мнениях по поводу одного пункта, поэтому переговоры были отменены.

26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Президент Эстонии призвала сограждан не инвестировать в экономику Украины
Задержанный за убийство девочки в Тюмени сознался в преступлении
Сколько стоит участие в финале «Битвы экстрасенсов»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд