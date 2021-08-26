Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в Кубке лиги
«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» (6:0) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.
Хет-трик в составе победителей сделал Пьер-Эмерик Обамеянг.
В другом матче «Бернли» прошел «Ньюкасл» (0:0, пенальти — 4:3).
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» — 0:6 (0:3)
Голы: Обамеянг, 17 (0:1). Обамеянг, 45 (0:2). Пепе, 45+1 (0:3). Сака, 50 (0:4). Обамеянг, 62 (0:5). Ляказетт, 69 (0:6).
«Арсенал»: Рамсдейл, Колашинац, Чемберс, Холдинг, Нуну Тавареш, Джака (Ляказетт, 67), Эль-Нени, Эдегор (Мэйтланд-Найлс, 61), Сака, Обамеянг (Мартинелли, 76), Пепе.
Предупреждения: Холдинг, 27. Колашинац, 39.
Судья: Уэбб.
25 августа. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» — 0:0 . Пенальти — 3:4
«Ньюкасл Юнайтед»: Вудмен, Кларк, Крафт, Манкильо (Уиллок, 76), Ласкеллес, Льюис, Хендрик, Лонгстафф, Гэйл (Сен-Максимен, 76), Фрэйзер (Альмирон, 83), Жоэлинтон.
«Бернли»: Хеннесси, Бардсли, Питерс, Ми, Коллинз, Корк, Браунхил, Леннон (Тэйлор, 59), Родригес (Барнс, 68), Вуд, Макнейл.
Предупреждения: Коллинз, 79. Макнейл, 80.
Судья: Лэнгфорд.
25 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
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