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Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии и завоевал девятый трофей с «Манчестер Сити»

22:22
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Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко выиграл чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити». Для него это третье чемпионство в составе команды.

Для украинца это девятый трофей вместе с «Сити». В его активе также один Кубок Англии, четыре Кубка лиги и один Суперкубок страны.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей в АПЛ.

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