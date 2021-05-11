Зинченко стал трехкратным чемпионом Англии и завоевал девятый трофей с «Манчестер Сити»
22:22
Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко выиграл чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити». Для него это третье чемпионство в составе команды.
Для украинца это девятый трофей вместе с «Сити». В его активе также один Кубок Англии, четыре Кубка лиги и один Суперкубок страны.
24-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей в АПЛ.
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