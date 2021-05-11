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«Манчестер Сити» восьмой сезон подряд опередил «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ

22:31
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Чемпионом Англии в сезоне-2020/21 стал «Манчестер Сити». После матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (1:2) преследователи потеряли теоретические шансы догнать команду.

«Сити» имеет в активе 80 очков. У «МЮ» 70 очков и второе место. «Лестер» на третьем месте — 66 очков.

Восьмой сезон подряд «Ман Сити» опередил «МЮ» в турнирной таблице. Команда стала чемпионом в седьмой раз в своей истории. У «Юнайтед» 20 чемпионских титулов.

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