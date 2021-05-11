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Гвардиола — третий тренер в истории футбола по количеству завоеванных трофеев

22:20
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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. «Горожане» победили в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола выиграл 31-й титул в своей карьере, 10 из которых он завоевал вместе с английским клубом. По количеству трофеев он уступает только экс-тренеру «Зенита» Мирче Луческу (33) и легенде «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону (49).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/2010MisterChip/status/1392194629773271048

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