«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. «Горожане» победили в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола выиграл 31-й титул в своей карьере, 10 из которых он завоевал вместе с английским клубом. По количеству трофеев он уступает только экс-тренеру «Зенита» Мирче Луческу (33) и легенде «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону (49).