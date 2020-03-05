Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил поражение, но это футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Норвича» в 1/8 финала Кубка Англии отметил, что его команда не заслужила такой результат.

— Думаю, мы не заслуживаем такой результат, но это футбол, — цитирует BBC Моуринью. — Как и ожидалось, это была сложная игра. Все мои игроки сделали невероятные усилия. Не собираюсь говорить то, что все и так знают. Поздравляю «Норвич» с победой, это единственное, что я могу сказать. У меня нет ни одного негативного чувства к моим игрокам, и даже наоборот, они попытались сделать фантастические вещи. Мне очень грустно за парней, я могу справиться с плохим результатом и с негативными моментами, но мне очень обидно за игроков.