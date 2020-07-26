Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» мог бы войти в топ-4 с тех пор, как я возглавил клуб»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги сезона для клуба. Лондонцы заняли шестое место и пробились в Лигу Европы.

— Сезон получился сумасшедшим, — приводит слова Моуринью BBC Sport. — В последнее время нам удалось добиться результатов и хорошо выступить. В текущий период мы играли отлично, получили необходимый результат и были хороши, чтобы попасть в Лигу Европы.

С личной точки зрения я счастлив, потому что с тех пор, как я возглавил команду, мы могли бы занять четвертое место.