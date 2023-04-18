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Жота о дубле в ворота «Лидса»: «Наконец-то мне удалось забить. Это был тяжелый сезон для меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (6:1).

«Я думаю, что особенно во втором тайме мы сыграли очень хорошо. Мы держали мяч, старались занять хорошие позиции. Мы забили отличные голы и заслужили победу. Наконец-то мне удалось забить и оформить дубль. Это был тяжелый сезон для меня, для команды, и это было большим облегчением для меня. Я всегда хочу участвовать в голах. Я отдал результативную передачу в первом тайме, но мне больше нравится забивать», — приводит слова Жоты Sky Sports.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей без побед (2 поражения, 2 ничьих) и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.

Диогу Жота
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 31 7 8 16 40-60 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
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15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 3 : 0
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 1 : 2
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 1 : 3
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 2 : 3
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 2 : 0
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 3 : 1
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 2 : 2
16.04 18:30
Нот. Форест – МЮ
 0 : 2
17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
 1 : 6
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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