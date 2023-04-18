Клопп о разгроме «Лидса»: «Контрпрессинг был лучшим за всю историю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (6:1).

«Я не знаю, с чего начать. Вся игра была блестящей, за исключением пары моментов. Мы отлично контролировали матч играли блестяще и спокойно. Контрпрессинг был лучшим за всю историю. Мой любимый момент был на 92-й минуте, когда четверо игроков гонялись за бедным парнем из «Лидса» с мячом, это фантастика. Мы хорошо играли и забивали невероятные голы. Это не та игра, в которой «Лидс» должен побеждать. Это та игра, которую мы должны брать. Это то, что я хотел увидеть», — приводит слова Клопп BBC Sport.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех матчей без побед (2 поражения, 2 ничьих) и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.