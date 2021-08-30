18-летний защитник Норрис подписал контракт с «Ливерпулем»
17:00
18-летний защитник Джеймс Норрис подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем». До того как «мерсисайдцы» заключили договор с игроком, Норрис выступал в молодежной сборной Англии.
Англичанин уже дебютировал за основную команду «Ливерпуля», выйдя на замену в четвертьфинале Кубка Карабао в матче против «Астон Вилле» в декабре 2019 года.
«Норрис — очень гибкий игрок, он может сыграть как в защите, так и в полузащите на левом фланге», сообщает пресс-служба клуба.
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