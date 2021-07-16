Жиру попрощался с фанатами «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру обратился с прощальным посланием к фанатам английского клуба.

«Всем синим, моим одноклубникам, всем моим тренерам, всему клубу — огромное спасибо за эти особенные моменты. Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были великолепны», — написал Жиру в Twitter.

Ранее стало известно, что 35-летний француз согласовал двухлетний контракт с «Миланом».

В сезоне-2020/21 Жиру провел 31 матч за «Челси», на его счету 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 4 миллиона евро.