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Нуну Эшпириту Санту рассказал о предстоящей работе «Тоттенхэма» на трансферном рынке

16:59
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал о предстоящей работе клуба на трансферном рынке.

«Мы уже пообщались с Фабио Паратичи (спортивный директор «Тоттенхэма») и Стивом Хитченом (технический директор «Тоттенхэма»). Мы понимаем, что впереди много работы. Тяжело будет улучшить состав с учетом того, насколько он качественный. Нужно подобрать правильных футболистов. Мы постоянно общаемся с Фабио и Стивом. Они делают свою работу на рынке, а я буду делать свою на тренировочной базе. Непросто сделать «Тоттенхэм» лучше», — приводит Sky Sports слова Нуну Эшпириту Санту.

В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» занял 7-е место в чемпионате Англии и получил путевку в новый еврокубок — Лигу Конференций.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

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Иван Торопцев все материалы автора

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