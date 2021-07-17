Бэйла не будет в «Тоттенхэме» в следующем сезоне
06:33
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что в следующем сезоне в команде не будет нападающего Гарета Бэйла. Игрок вернулся в «Реал».
«Бэйл не будет частью нашей команды», — цитирует BBC Санту.
В прошедшем сезоне 31-летний Бэйл на правах аренды играл за «Тоттенхэм». Он забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах АПЛ.
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