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Бэйла не будет в «Тоттенхэме» в следующем сезоне

06:33
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что в следующем сезоне в команде не будет нападающего Гарета Бэйла. Игрок вернулся в «Реал».

«Бэйл не будет частью нашей команды», — цитирует BBC Санту.

В прошедшем сезоне 31-летний Бэйл на правах аренды играл за «Тоттенхэм». Он забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах АПЛ.

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Евгений Козинов все материалы автора

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