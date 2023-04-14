Защитники «МЮ» Мартинес и Варан из-за травм могут пропустить остаток сезона

«Манчестер Юнайтед» рискует до конца сезона остаться без Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса, получивших травмы в первом матче с «Севильей» (2:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает The Athletic.

По информации источника, аргентинец практически стопроцентно уже не сыграет в текущем сезоне. Состояние француза продолжают оценивать, но существует вероятность, что он также выбыл до конца сезона.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» пройдет в Испании 20 апреля.