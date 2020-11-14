Защитник «Ливерпуля» Гомес верит, что вернется сильнее после травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес опубликовал сообщение по поводу травмы колена, которую получил в расположении сборной Англии.

«Мой путь к восстановлению начался. Я уже был в таком положении, знаю, чего стоит восстановление и вернусь еще лучше и сильнее, чем прежде. Очевидно, сейчас я опустошен, но это часть божьего плана. Я верю, что всему есть причина. Хочу поблагодарить всех, кто отправлял мне сообщения с поддержкой. Сейчас я сфокусирован на лечении и буду поддерживать партнеров по команде любым возможным способом. Скоро увидимся», — написал у себя в Twitter Гомес.

Гомес получил травму колена во время тренировки сборной Англии. Медицинская служба «Ливерпуля» сообщила, что 23-летний футболист пропустит значительную часть сезона-2020/21. Ранее «Ливерпуль» потерял защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки, позднее повреждение получил полузащитник Фабинью, занявший место голландца в обороне.