Защитник «Ливерпуля» Гомес верит, что вернется сильнее после травмы колена
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес опубликовал сообщение по поводу травмы колена, которую получил в расположении сборной Англии.
«Мой путь к восстановлению начался. Я уже был в таком положении, знаю, чего стоит восстановление и вернусь еще лучше и сильнее, чем прежде. Очевидно, сейчас я опустошен, но это часть божьего плана. Я верю, что всему есть причина. Хочу поблагодарить всех, кто отправлял мне сообщения с поддержкой. Сейчас я сфокусирован на лечении и буду поддерживать партнеров по команде любым возможным способом. Скоро увидимся», — написал у себя в Twitter Гомес.
Thank you... pic.twitter.com/Q28h06bqoH— Joe Gomez (@J_Gomez97) November 13, 2020
Гомес получил травму колена во время тренировки сборной Англии. Медицинская служба «Ливерпуля» сообщила, что 23-летний футболист пропустит значительную часть сезона-2020/21. Ранее «Ливерпуль» потерял защитника Виргила ван Дейка из-за разрыва передней крестообразной связки, позднее повреждение получил полузащитник Фабинью, занявший место голландца в обороне.
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