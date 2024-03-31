Александр-Арнолд — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Это нас шокировало»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд рассказал о том, как команда отреагировала на новость об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера красных.

«Новость шокировала нас. Мы хотим помочь ему уйти на достойной ноте, хотим устроить ему большие проводы. Он так много сделал для клуба», — приводит слова Александра-Арнолда Sky Sports.

56-летний Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24. Немец возглавляет клуб с октября 2015 года.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 67 очков. Красные опережают ближайшего преследователя «Арсенал» на 2 очка.