Экс-игрок «Челси» Лебеф раскритиковал футболистов команды
Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф раскритиковал лондонский клуб за их игру в большинстве в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).
«Ладно, сезон для вас уже закончился, но вы играете с «Бернли» 11 против 10, так что они собираются выиграть... а потом они растворяются. У футболистов нет выносливости, ничего в сердце, ничего в мозгу, они не знают, что делать на поле», — цитирует Лебефа Metro со ссылкой на ESPN.
На данный момент «Челси» занимает 11 место турнирной таблицы АПЛ, набрав 40 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61-43
|56
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49-54
|44
|
8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63-51
|43
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42-46
|41
|
11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46-47
|39
|
13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43-53
|38
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30-41
|25
|
17
|Нот. Форест
|30
|6
|8
|16
|36-52
|22
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|30
|4
|6
|20
|31-65
|18
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|4 : 3
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|2 : 1
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|2 : 2
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 1
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|3 : 3
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|2 : 1
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|2 : 0
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 1
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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