«Фулхэм» претендует на защитника «ПСЖ» Кюрзава

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может продолжить карьеру в Англии. 28-летний француз находится в сфере интересов «Фулхэма», сообщает Evening Standard.

Ранее футболист также находился в сфере интересов «Лиона», однако клуб свернул переговоры, так как не был готов платить французу те же 6 миллионов евро, что он получает в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.