Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:45

«Фулхэм» претендует на защитника «ПСЖ» Кюрзава

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может продолжить карьеру в Англии. 28-летний француз находится в сфере интересов «Фулхэма», сообщает Evening Standard.

Ранее футболист также находился в сфере интересов «Лиона», однако клуб свернул переговоры, так как не был готов платить французу те же 6 миллионов евро, что он получает в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Торпедо М 0
Матч завершен

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фулхэм
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дым над Москвой: как защититься и что делать при смоге в городе
За сколько продан «Спартак»? Сколько Федун потратил на команду? И чего ждать болельщикам? Вопросы после сделки века в российском футболе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» попробует подписать де Йонга у «Барселоны» в последнюю неделю трансферного окна

Защитник Эмерсон подпишет контракт с «Вест Хэмом» до 2027 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Ман. Сити 3 2 1 0 9-3 7
5
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
6
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
7
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
8
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
11
 Челси 3 1 1 1 3-5 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.08 14:30
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
 0 : 3
21.08 16:00
Лидс – Челси
 3 : 0
21.08 16:00
Вест Хэм – Брайтон
 0 : 2
21.08 18:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 3 : 3
22.08 22:00
МЮ – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 3
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 3
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Джек Харрисон

Джек Харрисон

Лидс

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Адам Смит

Адам Смит

Борнмут

 3 0 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости