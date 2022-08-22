«Фулхэм» претендует на защитника «ПСЖ» Кюрзава
Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может продолжить карьеру в Англии. 28-летний француз находится в сфере интересов «Фулхэма», сообщает Evening Standard.
Ранее футболист также находился в сфере интересов «Лиона», однако клуб свернул переговоры, так как не был готов платить французу те же 6 миллионов евро, что он получает в «ПСЖ».
В прошлом сезоне Кюрзава провел 19 матчей в лиге 1, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Ман. Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
5
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
7
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|3 : 3
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3
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