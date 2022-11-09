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Сегодня, 17:49

Защитник «Челси» Джеймс пропустит ЧМ-2022

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Защитник «Челси» Рис Джеймс подтвердил, что не едет на чемпионат мира-2022 в Катаре в составе сборной Англии. По сообщению The Sun, главный тренер англичан Гарет Саутгейт лично позвонил Джеймсу и сообщил о своем решении.

22-летний защитник получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0), который прошел 11 октября.

«Я опустошен. В минуту, когда я травмировал свое колено, я понял, что мое участие на чемпионате мира будет под вопросом, но я всегда чувствовал, что это возможно. Я никогда не думал, что можно трудиться так упорно, как это делал я. Я хотел обеспечить себе лучшие шансы отправиться туда, и я искренне верил, что могу быть полезным команде. Я осознаю, что это было риском и для меня, и для команды, хотя лично я был готов на него пойти. Удачи парням. Я скоро вернусь. Берегите себя и любите друг друга», — написал Джеймс в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Джеймс провел 13 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. Первый матч англичане проведут 21 ноября против сборной Ирана (начало в 16.00 мск).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
ФК Милан
ФК Челси
Гарет Саутгейт
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 14 8 2 4 27-18 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Ливерпуль 13 5 4 4 25-16 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 - : -
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 - : -
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 - : -
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 - : -
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 11
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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