Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Вингер «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sport Witness. В услугах бельгийца заинтересованы боссы «Ньюкасла».

Клуб из Мадрида готов продать 29-летнего полузащитника при поступлении выгодного предложения. По информации издания, «Атлетико» выставил на продажу по меньшей мере трех игроков основы. Клубу нужно в срочном порядке пополнить бюджет после раннего завершения выступления в еврокубках.

В текущем сезоне бельгиец провел 18 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи во всех турнирах.

По данным портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 2024 года.