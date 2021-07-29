Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Защитник «Брайтона» Бен Уайт проходит медосмотр для перехода в «Арсенал»

15:29
Теги:

Защитник «Брайтона» Бен Уайт проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официально о переходе 23-летнего англичанина в лондонский клуб будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что «Арсенал» заплатит за футболиста 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями, заработав 3 желтых и 1 красную карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25,2 миллиона фунтов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: расписание и результаты личного многоборья женщин 29 июля
Кот стал причиной расправы над сиделкой в Москве
В ГИБДД рассказали о новом дорожном знаке
Директор назвал причины появления в парке Красноярского края медведей-людоедов
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд