Защитник «Брайтона» Бен Уайт проходит медосмотр для перехода в «Арсенал»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официально о переходе 23-летнего англичанина в лондонский клуб будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что «Арсенал» заплатит за футболиста 50 миллионов фунтов.

Ben White has signed his contract with Arsenal until June 2026. Official announcement soon, done deal confirmed. Paperworks completed between Arsenal and Brighton too for ?50m fee. ??? #AFC



There's still nothing agreed for Bellerin — both Inter and Arsenal sources denying. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2021

В сезоне-2020/21 Уайт провел 39 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями, заработав 3 желтых и 1 красную карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25,2 миллиона фунтов.