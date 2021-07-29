Ареола прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Вест Хэм»
16:18
«Вест Хэм» близок к тому, чтобы арендовать у «ПСЖ» вратаря Альфонса Ареола. 28-летний француз уже прибыл в Лондон для прохождения медосмотра, сообщает Sky Sports.
Ареола связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 он провел 36 матчей в АПЛ в составе «Фулхэма», где также выступал на правах аренды, пропустив при этом 48 мячей.
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