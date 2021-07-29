Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ареола прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Вест Хэм»

16:18
Теги:

«Вест Хэм» близок к тому, чтобы арендовать у «ПСЖ» вратаря Альфонса Ареола. 28-летний француз уже прибыл в Лондон для прохождения медосмотра, сообщает Sky Sports.

Ареола связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 он провел 36 матчей в АПЛ в составе «Фулхэма», где также выступал на правах аренды, пропустив при этом 48 мячей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Яжемать самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд