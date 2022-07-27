Защитник «Баварии» Крис Ричардс перешел в «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба английского клуба.

Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 12 миллионов евро. 22-летний американец подписал контракт до 2027 года.

Сообщалось, что 35 процентов от продажи получит «Даллас», за который футболист выступал до перехода в немецкий клуб.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме». В 23 играх он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.