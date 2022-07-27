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Защитник «Баварии» Ричардс перешел в «Кристал Пэлас» за 12 миллионов евро. Контракт — до 2027 года

Защитник «Баварии» Ричардс подписал 5-летний контракт с «Кристал Пэлас»
Руслан Минаев
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Защитник «Баварии» Крис Ричардс перешел в «Кристал Пэлас», сообщает пресс-служба английского клуба.

Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 12 миллионов евро. 22-летний американец подписал контракт до 2027 года.

Сообщалось, что 35 процентов от продажи получит «Даллас», за который футболист выступал до перехода в немецкий клуб.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме». В 23 играх он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Бавария
ФК Кристал Пэлас
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