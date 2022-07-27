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Сегодня, 23:16

Президент ла лиги хочет видеть Роналду в чемпионате Испании

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Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду мог бы играть в чемпионате Испании в составе «Атлетико».

«Я хотел бы видеть Криштиану Роналду в ла лиге. Независимо от того, осуществимо это или нет для «Атлетико». Им придется сделать некоторые шаги, если они хотят привлечь этого футболиста. Чтобы подписать игрока такого уровня, придется расстаться с некоторыми игроками», — приводит Infobae слова Тебаса.

В прошлом сезоне 37-летний форвард провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», забив 24 гола и сделав 3 результативные передачи. Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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