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Игрок «Аякса» Альварес о срыве сделки с «Челси»: «Я очень разочарован этим»

Игрок «Аякса» Альварес рассказал о срыве сделки с «Челси» в летнее трансферное окно
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Аякса» Эдсон Альварес рассказал о срыве сделки по переходу в «Челси».

В летнее трансферное окно сообщалось, что лондонский клуб предлагал за 25-летнего игрока 50 миллионов евро.

«Я очень разочарован этим. Но я убежден, что в один прекрасный день день я перейду в большой клуб. Мы не ожидали, что «Челси» сделает еще одно предложение в конце августа. Это была сложная ситуация. «Аякс» ничего не мог уже сделать», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне защитник сыграл за голландский клуб 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1586324394976034816?s=20&t=wxpa8bV7NeUm4CEjEUCwvQ

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Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

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Ф2(-1.5)

20%

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14%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
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ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
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 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
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