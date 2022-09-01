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«Челси» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за полузащитника Альвареса

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Челси» направил предложение по полузащитнику «Аякса» Эдсону Альваресу.

По информации Telegraaf, лондонский клуб сделал предложение в размере 50 миллионов евро за 24-летнего игрока, который может играть на позиции центрального защитника или полузащитника. Главный тренер команды Томас Тухель заинтересован в дальнейшем усилении обороны до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить «Аяксу» 40 миллионов евро за Альвареса.

Полузащитник выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в 2025 году. В текущем сезоне Альварес сыграл за команду 3 матча в чемпионате страны и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1935779664/chelsea-bod-van-50-miljoen-op-alvarez-overvalt-ajax?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp
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