«Челси» предложил «Аяксу» 50 миллионов евро за полузащитника Альвареса

«Челси» направил предложение по полузащитнику «Аякса» Эдсону Альваресу.

По информации Telegraaf, лондонский клуб сделал предложение в размере 50 миллионов евро за 24-летнего игрока, который может играть на позиции центрального защитника или полузащитника. Главный тренер команды Томас Тухель заинтересован в дальнейшем усилении обороны до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов заплатить «Аяксу» 40 миллионов евро за Альвареса.

Полузащитник выступает за «Аякс» с июля 2019 года. Его действующий контракт истекает в 2025 году. В текущем сезоне Альварес сыграл за команду 3 матча в чемпионате страны и отдал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.