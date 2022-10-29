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Линекер поддержал Антони: «Обожаю видеть финты на поле. Футбол — это развлечение»

Линекер поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, которого раскритиковали за финт в матче 5-го тура Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).

В конце первого тайма Антони получил мяч на правом фланге, остановил его и дважды развернулся на 360 градусов. После матча его раскритиковал бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз, а главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил, что может внести коррективы в игру футболиста.

«Это здорово. Обожаю видеть финты на поле. Футбол — это развлечение, он должен приносить удовольствие», — написал Линекер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сам Антони заявил, что намерен продолжить играть в том стиле, который удобен для него.

Источник: https://twitter.com/GaryLineker/status/1586278952670466048

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Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

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ТБ 3

17%

2.00
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шериф (Тирасполь)
Гари Линекер
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Неймар поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»
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 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
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 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
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 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
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Брайтон – Челси
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