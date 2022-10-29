Линекер поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, которого раскритиковали за финт в матче 5-го тура Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).

В конце первого тайма Антони получил мяч на правом фланге, остановил его и дважды развернулся на 360 градусов. После матча его раскритиковал бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз, а главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил, что может внести коррективы в игру футболиста.

«Это здорово. Обожаю видеть финты на поле. Футбол — это развлечение, он должен приносить удовольствие», — написал Линекер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сам Антони заявил, что намерен продолжить играть в том стиле, который удобен для него.