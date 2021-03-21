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Защитник «Арсенала» Тирни: «Артета — футбольный гений»

17:12
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни рассказал, что думает о главном тренере команды Микеле Артете.

«Мы понимаем, чего хочет Артета. Надеемся, что с каждой неделей мы прибавляем, результаты говорят об этом. Это не должно происходить сразу, это длинный процесс.

Артета — гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что нам все нравится работать под его руководством», — цитирует Тирни Goal.

Сегодня, 21 марта, «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало — с 18.00 мск. «Канониры» занимают 10-е место в турнирной таблице.

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