Защитник «Арсенала» Тирни: «Артета — футбольный гений»
Защитник «Арсенала» Киран Тирни рассказал, что думает о главном тренере команды Микеле Артете.
«Мы понимаем, чего хочет Артета. Надеемся, что с каждой неделей мы прибавляем, результаты говорят об этом. Это не должно происходить сразу, это длинный процесс.
Артета — гений. Футбольный гений. Вы можете видеть, что нам все нравится работать под его руководством», — цитирует Тирни Goal.
Сегодня, 21 марта, «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Начало — с 18.00 мск. «Канониры» занимают 10-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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