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«Челси» победил «Шеффилд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

18:27
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«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу. В четвертьфинале «синие» победили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

Кубок Англии

1/4 финала

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: Норвуд, 24 — в свои ворота (1:0). Зиех, 90+2 (2:0).

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Аспиликуэта, 63), Эмерсон, Чилвелл, Ковачич, Маунт, Гилмор (Хаверц, 72), Жиру (Джеймс, 63), Пулишич (Канте, 83), Хадсон-Одои (Зиех, 72).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Стивенс, Болдок, Богл (Муссе, 90), Флек, Норвуд (Брюстер, 79), Осборн, Ландстрем, Макголдрик, Макберни (Берк, 75).

Судья: Мэдли (Англия).

21 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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