«Челси» победил «Шеффилд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии
«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу. В четвертьфинале «синие» победили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
Кубок Англии
1/4 финала
«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)
Голы: Норвуд, 24 — в свои ворота (1:0). Зиех, 90+2 (2:0).
«Челси»: Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Аспиликуэта, 63), Эмерсон, Чилвелл, Ковачич, Маунт, Гилмор (Хаверц, 72), Жиру (Джеймс, 63), Пулишич (Канте, 83), Хадсон-Одои (Зиех, 72).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Стивенс, Болдок, Богл (Муссе, 90), Флек, Норвуд (Брюстер, 79), Осборн, Ландстрем, Макголдрик, Макберни (Берк, 75).
Судья: Мэдли (Англия).
21 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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