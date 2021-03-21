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«Ньюкасл» не намерен увольнять Стива Брюса

13:18
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Руководство «Ньюкасла» не намерено увольнять главного тренера команды, Стива Брюса, несмотря на поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии, сообщает Chronicle.

По информации источника, 60-летний специалист сохраняет поддержку владельца клуба, Майка Эшли.

«Ньюкасл» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 28 очками в 29 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.chroniclelive.co.uk/sport/football/football-news/newcastle-united-opt-against-immediate-20223286

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