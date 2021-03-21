«Ньюкасл» не намерен увольнять Стива Брюса
Руководство «Ньюкасла» не намерено увольнять главного тренера команды, Стива Брюса, несмотря на поражение от «Брайтона» (0:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии, сообщает Chronicle.
По информации источника, 60-летний специалист сохраняет поддержку владельца клуба, Майка Эшли.
«Ньюкасл» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 28 очками в 29 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chroniclelive.co.uk/sport/football/football-news/newcastle-united-opt-against-immediate-20223286
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