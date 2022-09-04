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4 сентября, 17:18

Зарплата Каземиро в «Манчестер Юнайтед» может снизиться, если команда не попадет в Лигу чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны некоторые финансовые детали контракта полузащитника Каземиро с «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic.

Ранее появилась информация, что в «МЮ» бразилец будет зарабатывать в два раза больше, чем в «Реале». По слухам, он получил оклад в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Однако, бразилец получил «совсем незначительное повышение зарплаты» по сравнению с тем, что он зарабатывал в Испании.

А в случае, если «Юнайтед» не пробьется в Лигу чемпионов, зарплата 30-летнего хавбека снизится до уровня той, что была у него в «Реале».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
3
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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
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 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
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 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
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 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
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 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
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Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

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Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

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Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

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