«Ювентус» готов обменять Дибала в «Манчестер Юнайтед» на Погба

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает Tuttosport. «Бьянконери» хотят обменять аргентинца на полузащитника «МЮ» Поля Погба.

В «Ювентусе» неоднократно заявляли о желании вернуть 27-летнего француза. Однако спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи отметил, что туринский клуб не сможет купить футболиста в январе из-за его высокой стоимости.

«Ювентус» рассматривает вариант с обменом Дибала на Погба. Туринцы не могут договориться с аргентинцем о продлении контракта, а «МЮ» уже несколько раз пытался заполучить его в свои ряды.