Гаврилов: «Холанну было бы тяжелее забивать в «Спартаке», чем сейчас в «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на высказывание экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса, который считает, что форварду «Манчестер Сити» Эрлину Холанну было бы сложнее играть в РПЛ, чем в АПЛ.

«Сколько бы Холанн смог забить голов за сезон в РПЛ? Вопрос тяжелый. Эрлин — хороший игрок, это очевидно. Но он — нападающий, а эта позиция зависимая от других игроков. Важно, как с ним будут взаимодействовать партнеры. Если ему не будут давать мячи, то как он забьет? Важно понимать, кто будет играть под ним. Допустим, если бы он играл за «Спартак». Тогда следует представить, что Холанн бы играл вместо Соболева. И дальше что? Если его не будут снабжать мячами полузащитники, то как он будет забивать большое количество мячей? Да, индивидуально он может обыграть и забить, но такие моменты будут не в каждом матче. Играя с такими партнерами как в «Манчестер Сити» у Холандн будет больше шансов забить, чем если бы он играл за «Спартак», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Холанна 36 голов в 35 матчах АПЛ. Контракт норвежца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.