Артета рассказал, каким образом нужно привлекать новых игроков в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что делать, чтобы игроки на трансферном рынке выбирали лондонский клуб.

«Что делать, чтобы игроки выбирали нас? Объяснять, кто мы такие, как мы работаем, чего мы от них хотим, как мы видим их в нашей культуре, в нашем клубе. Нам нужно покупать правильных игроков за правильные деньги. Новые игроки должны сделать «Арсенал» быстрее и надежнее. Тогда мы сможем провести отличный сезон», — цитирует Артету Football.London.

После 37 туров АПЛ «Арсенал» набрал 81 очко и расположился на втором месте турнирной таблице. 28 мая канониры сыграют с «Вулверхэмптоном».