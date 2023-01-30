Клопп: «Этой зимой у «Ливерпуля» не будет трансферов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда не собирается усиливаться в зимнее трансферное окно.

«В это трансферное окно у нас не планируются изменения, трансферов не будет. С этим составом все в порядке», — сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.

29 января команда немецкого специалиста в гостях проиграла «Брайтону» в 1/16 финала Кубка Англии (1:2) и вылетела из турнира.

«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 19 матчей.