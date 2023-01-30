«Тоттенхэм» сделал предложение «Байеру» в 25 миллионов евро по трансферу защитника Инкапье

«Тоттенхэм» сделал предложение «Байеру» по трансферу защитника Пьеро Инкапье, сообщает Bild.

По информации издания, английская команда предложила немецкому клубу 25 миллионов евро за трансфер 21-летнего эквадорца.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Байер» 21 матч во всех турнирах и забил один гол. Его стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 баллов за 21 матч.