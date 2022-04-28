Юрген Клопп оценил возможность Садио Мане выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу возможности форварда Садио Мане выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22.

«Мане проводит невероятный сезон, он выдающийся игрок. Но я не имею никакого отношения к номинации на «Золотой мяч». Он игрок мирового класса, показал нам хорошую игру в матче с «Вильярреалом». Я не знаю, зачем задавать этот вопрос сейчас. Садио хочет помочь команде, и это то, что я люблю больше всего», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

27 апреля «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:0. 3 мая пройдет ответная игра команд.