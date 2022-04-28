«Ливерпуль» хочет подписать новый долгосрочный контракт с Юргеном Клоппом

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает The Times.

По данным источника, клуб хочет подписать новое соглашение с 54-летним немецким специалистом и в ближайшее время намерен начать переговоры.

Ранее сам Клопп неоднократно заявлял, что может покинуть «Ливерпуль» по окончании нынешнего контракта, который действует до конца июня 2024 года.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Англии, победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателями Кубка английской лиги и Суперкубка УЕФА.