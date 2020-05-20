Юрген Клопп: «Давайте радоваться возвращению футбола, а не отсутствию болельщиков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии-2019/20, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

— Я очень рад возобновлению чемпионата Германии, — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа. — Мне понравились матчи минувшего тура. В плане просмотра футбола я достаточно странные человек: когда смотрю не наши игры, то чаще всего без звука. Мне не хочется слышать комментарии, интересна сама игра. Конечно, футбол без зрителей — совсем не то, к чему мы привыкли. Мы все любим слышать фанатские кричалки, нам нравится, когда они гонят нас вперед. Однако сейчас такой возможности нет. Раз ее нет, то зачем думать о том, что мы не можем получить прямо сейчас? Надо наслаждаться тем, что есть. Давайте радоваться тому, что к нам вернулся футбол, а не думать об отсутствии болельщиков на трибунах. Похоже, что без зрителей вполне реально играть, Германия это уже доказала. При этом, в прошлом туре бундеслиги мы увидели очень качественный футбол, борьбу, красивые мячи. Надеюсь увидеть то же самое, когда сезон возобновят в Англии.