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Ян Фертонген: «Есть мысль насчет следующего клуба, посмотрим, удастся ли ее осуществить»

11:57

Защитник Ян Фертонген рассказал о своих планах на будущее. Ранее 33-летний бельгиец объявил об уходе из «Тоттенхэма», с которым у него истек контракт.

— Буду скучать по всем в «Тоттенхэме», — цитирует talkSPORT Фертонгена. — Я отлично провел время в клубе, завел много друзей и много чему научился — больше всего вещам вне поля. Отличная была охота, может, продлилась бы даже дольше, но все же пора ее закончить. Что дальше? Наверное, скоро будет понятно. Я рассматриваю варианты и пытаюсь сделать хороший выбор. Очевидно, трансферное окно в этом году дольше, чем в прошлом, так что у меня есть немного побольше времени, чтобы выбрать лучший вариант.

Возможно ли, что останусь в Англии? Посмотрим, зависит от предложений. У меня есть одна мысль в голове насчет следующего клуба, посмотрим, получится ли ее осуществить.

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