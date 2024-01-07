«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Вест Хэма» Ингсом

«Вулверхэмптон» заинтересован в нападающем «Вест Хэма» Дэнни Ингсе, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «волки» находятся в поиске усиления линии атаки после ухода Саши Калайджича в аренду в «Айнтрахт».

Ингс выступает за «Вест Хэм» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.