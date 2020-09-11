«Вулверхэмптон» близок к продлению контракта с Нуну Эшпириту Санту

«Вулверхэмптон» близок к продлению контракта с главным тренером команды, Нуну Эшпириту Санту, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 46-летний специалист подпишет новое соглашение сроком до конца июня 2023 года. Отмечается, что клуб значительно поднимет зарплату тренера.

Нуну Эшпириту Санту возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году, когда команда выступала в чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. При португальце команда вышла в АПЛ, где заняла 7-е место по итогам сезона-2019/20. Также, Нуну довел «волков» до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира — «Севилье» (0:1).