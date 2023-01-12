«Вулверхэмптон» активировал опцию выкупа Куньи за 50 миллионов евро

Руководство «Вулверхэмптона» намерено выкупить нападающего Матеуса Куньи у «Атлетико Мадрид» за 50 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, английский клуб активировал опцию всего после трех игр бразильца за клуб. Всего Кунья провел по одной игре в английской Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубка английской лиги. Он отметился одной результативной передачей в игре «волков» в рамках Кубка английской лиги.

25 декабря, «Вулверхэмптон» арендовал 23-летнего Кунью у «Атлетико» до конца сезона-2022/23 с обязательной опцией выкупа. После активации этой опции в силу вступит контракт бразильца с английским клубом до конца июня 2027 года.