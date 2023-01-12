Жоау Феликс выйдет в старте в первом матче за «Челси»

Новичок «Челси» Жоау Феликс выйдет в стартовом составе «синих» в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма».

23-летний форвард был арендован у «Атлетико» за 11 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 португалец забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».