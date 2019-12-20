«Всего наилучшего, Артета». «Манчестер Сити» обратился к главному тренеру «Арсенала»
18:23
Официальный Twitter «Манчестер Сити» пожелал удачи новому главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете. В пятницу, 20 декабря, лондонцы сообщили о назначении 37-летнего испанца.
Артета работал ассистентом главного тренера Хосепа Гвардьолы? в «Манчестер Сити» с 2016 года.
The very best of luck to @m8arteta ?https://t.co/GvjP0wNDN1— Manchester City (@ManCity) December 20, 2019
«Арсенал» после 17 туров занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице АПЛ.
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