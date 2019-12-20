Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Всего наилучшего, Артета». «Манчестер Сити» обратился к главному тренеру «Арсенала»

18:23
Теги:

Официальный Twitter «Манчестер Сити» пожелал удачи новому главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете. В пятницу, 20 декабря, лондонцы сообщили о назначении 37-летнего испанца.

Артета работал ассистентом главного тренера Хосепа Гвардьолы? в «Манчестер Сити» с 2016 года.

«Арсенал» после 17 туров занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир