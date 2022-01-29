Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об успешных выступлениях английских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«В последние годы в АПЛ хороший менеджмент, — приводит слова Куртуа AS. — В Англии даже в пандемию покупают хороших игроков. Но футбол — это не только деньги«.

При этом вратарь отметил, что аутсайдеры АПЛ получают больше, чем испанские и итальянские клубы благодаря доходам от телевизионных прав.

«В прошлом сезоне «Реал» выбил «Ливерпуль», хотя и не смог победить «Челси». Посмотрим, что будет в нынешнем сезоне. Мы сильны и будет бороться до конца«, — сказал он.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют четыре английских клуба — «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».