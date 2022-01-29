Спонсора «Манчестер Сити» подозревают в фиктивной деятельности

Компанию Wega, которая является одним из спонсоров «Манчестер Сити», заподозрили в фиктивной деятельности.

Сайт Off The Pitch провел расследование деятельности Wega, которая спонсирует «Манчестер Сити» с 2015 года, а также является официальным партнером английского клуба в вопросе защищенных бесконтактных платежей.

Выяснилось, что на данный момент компания не предлагает клиентам ни одного продукта, а на LinkedIn или других сайтах не удается найти ни одного сотрудника Wega. Компания зарегистрирована в Швейцарии, а в качестве контактного телефона у нее указан неактивный номер в Англии.

Также компания запустила в Катаре «киберспортивный чемпионат мира» с призовым фондом в 15 миллионов долларов, который должен проходить параллельно с чемпионатом мира 2022 года. Но подробности киберспортивного турнира так и не были опубликованы, а официальные представители чемпионата мира ничего не знают о турнире.

Расследование было начато на фоне публикации «Сити» отчета за финансовый год-2020/2021, где английский клуб объявил о доходах в 569,8 миллиона фунтов, 271 из которых отмечены как коммерческая выручка. В 2020 году клуб был оштрафован на 10 миллионов евро за отказ сотрудничать с УЕФА по делу о стоимости спонсорских контрактов.

«Манчестер Сити» отказался комментировать информацию о Wega.